За прогнозами експертів, багато українців планують залишатися в країнах ЄС на довше

Експерти Інституту Клінгендала (Нідерланди), які спостерігають за міграційними потоками в Європі після 24 лютого, вважають, що Євросоюз має приготуватися до тривалого перебування українських біженців.

«Нідерланди та ЄС мають підготуватися до довгострокового захисту мільйонів українських біженців, а не зосереджуватися на тимчасовому притулку в кризових ситуаціях», – повідомляє «Укрінформ» із посиланням на нідерландську телерадіокомпанію NOS.

Експерти кажуть, що зараз Європа реалізує найбільшу місію захисту у своєму регіоні з часів Другої світової війни та закликають до швидких дій на європейському та національному рівнях.

Зазначається, що задля полегшення навантаження на системи надання притулку в Європі, українські біженці можуть посилатися на Директиву про тимчасовий захист, яка надає їм статус захисту максимум на один рік із можливістю продовження до трьох років. Згідно із директивою біженці мають право на проживання, роботу та отримання соціальної допомоги.

«Багато людей збираються залишатися значно довше. Тому важливо, аби ми бачили, що країни збираються з цим робити. Наразі політика надто зосереджена на тимчасовому притулку», – зазначила дослідниця Моніка Сі Дхіан Хо.

За її словами, у довгостроковій перспективі необхідна двостороння політика для біженців, які залишаються, і для тих, хто хоче повернутися.

Також у матеріалі зазначено, що необхідно зважити і на той факт, що є люди, які не хочуть залишатися в першій країні, куди їх прийняли.

«Такі країни, як Румунія, Словаччина, Угорщина, не користуються популярністю. Польща є, але там економічно не все добре, що змушує біженців йти далі», – зазначають експерти.

Крім того, прийом не всюди однаковий. До прикладу, у Польщі людьми часто опікуються сім’ї. Якщо ж війна триватиме довше, то так не може прождовжуватися, кажуть експерти.

За інформацією «Укрінформу», у Нідерландах офіційно зареєстровано понад 75 тис. українських біженців. Переважно це жінки з дітьми та люди похилого віку. Більшість із них оселилися у великих містах, зокрема, Роттердамі, Гаазі, Амстердамі, Утрехті.

На початку серпня в МВС України повідомляли, що від початку повномасштабної війни за кордон виїхало майже 6 млн українців. Серед них майже 90% –жінки та діти, решта – чоловіки. В Україні внутрішніми переселенцями стали майже 3 млн осіб..