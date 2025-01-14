Олександру Лієву повідомили про нову підозру

Правоохоронці повідомили про нову підозру посадовцю, який раніше фігурував у справі розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлях снарядів. Цього разу його викрили на постачанні низькоякісних кулеметів на понад 190 млн грн, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у вівторок, 14 січня.

Хоч правоохоронці не уточнюють імені фігуранта, у справі йдеться про те, що раніше йому повідомили про підозру в розкраданні понад 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Нагадаємо, підозру у цій справі у січні 2024 року отримав колишній посадовець Міноборони Олександр Лієв, а також керівник і комерційний директор підприємства «Львівський арсенал».

«За даними слідства, у 2022 році Департамент Міноборони України уклав з держпідприємством договори на поставку 400 кулеметів ДШК на загальну суму 193 млн грн. Виконуючи ці договори, держпідприємство поставило лише 200 великокаліберних кулеметів. Всі вони були без належного маркування та низької якості. Під час використання в бойових умовах ці кулемети виходили з ладу та могли завдати суттєвої шкоди військовослужбовцям», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Збитки державі склали 193 млн грн. Лієву та двом представникам ДП повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою), ч. 2 ст. 114-1 ККУ ( перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Крім того, держпідприємцям, які брали участь у корупційній схемі, також повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

Наразі фігурантам справи вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Розкрадання в Міноборони – що відомо про корупційну схему Лієва

8 листопада журналісти повідомили, що Міністерство оборони України восени 2022 року уклало три контракти з фірмами-прокладками на закупівлю боєприпасів для ЗСУ майже на 2 млрд доларів. Проте, всі контракти провалилися, а боєприпаси Україна не отримала.

У схемі брали участь українська фірма «Львівський арсенал» та дві іноземні компанії, які мали перерахувати гроші компанії WDG, якою володіє Матіас Зубак, син скандально відомого торговця зброєю Звонка Зубака. За даними hromadske, Зубак за гроші Міноборони придбав закинутий завод Vitezit у Боснії та Герцеговині.

Наприкінці січня 2024 року правоохоронці повідомили про підозру низці посадовців Міноборони, серед яких був і Лієв. Тоді йому повідомили про підозру в розкраданні 1,5 млрд грн, а в лютому взяли під варту.

ВАКС також встановив заставу у розмірі 50 млн грн, проте вже в березні відпустив Лієва під особисте зобов’язання. Втім, у квітні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) скасувала попередню ухвалу, зобов’язавши повернути експосадовця під варту.