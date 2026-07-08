«Епіцентр К» – група компаній в Україні та найбільший непродуктовий рітейлер

Компанія «Епіцентр К» планує залучити 350 млн доларів зовнішнього фінансування для будівництва вуглецево-нейтрального комплексу «Поділля-Городок» на Хмельниччині. Проєкт включили до Ukraine Investment Guide 2026, який презентували на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. Про це пише Latifundist.

Компанія «Епіцентр К» планує залучити 350 млн доларів зовнішнього фінансування для реалізації проєкту «Вуглецево-нейтральний еко-агро-хаб “Поділля-Городок”» в місті Городок Хмельницької області. Загальна вартість створення агропромислового комплексу становить 500 млн доларів. Частину суми – 150 млн доларів – компанія планує покрити власними коштами.

Індустріальний парк, який будують у західній частині України, об’єднає підприємства з переробки аграрної сировини та виробництва відновлюваної енергії. Проєкт передбачає запуск олійноекстракційного, біоетанольного та біометанового заводів, комбінованої теплоелектростанції, а також сонячної й вітрової електростанцій.

Реалізація проєкту розпочалася ще у 2025 році. У лютому народний депутат та заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський повідомляв, що на території майбутнього комплексу вже стартувало будівництво заводів із виробництва олії та біоетанолу. Тоді там влаштовували фундаменти, а наступним етапом мало стати зведення промислових будівель.

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Окремі об’єкти індустріального парку планують запустити в період із четвертого кварталу 2026 року до четвертого кварталу 2027 року.

Після виходу на повну потужність очікуваний річний дохід парку становитиме 540 млн доларів, а операційний прибуток до сплати податків та інших витрат – 140 млн доларів. Інвестиції у проєкт мають окупитися за 6,5 років.

У компанії зазначають, що новий комплекс дозволить переробляти власну аграрну сировину та виготовляти продукцію з високою доданою вартістю. Після запуску еко-агрохабу планують створити понад 1 тис. робочих місць.

«Епіцентр К» – група компаній в Україні та найбільший непродуктовий рітейлер, заснована 2003 року. Вона володіє найбільшою в Україні мережею торгівельних центрів «Епіцентр» та онлайн-магазином Epicentrk.ua. Група є лідером у сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту на ринку. З 2013 року група володіє мережею гіпермаркетів «Нова лінія».

Власники групи – політик і бізнесмен Олександр Герега (народний депутат VII, VIII і IX скликань) та його дружина Галина Герега (в.о. міського голови Києва у 2012-2014 рр. та депутатка Київради від фракції V та VI скликань).