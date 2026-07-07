Завдяки операції «Ашан» було уражено 1180 російських цілей

Сили оборони у межах двох етапів операції «Ашан» уразили 1180 російських цілей, суттєво послабивши наступальний потенціал армії РФ. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров 7 липня.

За його словами, у травні 2025 році за ініціативою президента та рішенням Ставки на проведення спецоперації виділили додаткове фінансування. Після цього військові накопичили спеціально розроблені безпілотники, зібрали необхідні розвідувальні дані та підготували масштабний удар по російській техніці в глибокому тилу.

«Лише за три доби Сили оборони вразили 949 ворожих цілей. Після операції ворог відвів значну частину техніки від лінії фронту, а на відновлення втрат йому знадобилися місяці», – заявив Федоров.

Кілька тижнів тому українські військові провели другий етап операції, головною ціллю якого стала російська артилерія. Для її ураження було розроблено новий тип боєприпасу.

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«Результат – 231 уражена ціль, із яких 171 знищено. Загалом за два етапи операції “Ашан” Сили оборони вразили 1 180 ворожих цілей», – повідомив міністр.

За словами Федорова, до реалізації операції були залучені окремий загін спеціального призначення Lasar’s Group Національної гвардії України, 412-та окрема бригада безпілотних систем NEMESIS та інші підрозділи Сил оборони.