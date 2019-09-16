Форму вояків Збройних сил України планують оновити 2020 року

Міністерство оборони України планує вдосконалити однострої Збройних сил

У 2020 році у Збройних силах України планують оновити форму військовослужбовців. Про це повідомив начальник відділу розробки речового майна Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України підполковник Василь Саковець, поінформував «Інтерфакс-Україна».

За його словами, за останні роки вони отримали багато скарг щодо експлуатації польової військової форми. Також було надіслано запити на оновлення і з боку Генштабу ЗСУ.

Саковець зазначив, що раз на три місяці вони проводять опитування у зоні бойових дій щодо зручності військової форми, і на підставі отриманих даних вони оновлюватимуть демісезонну білизну, флісові куртки і технологію виробництва взуття.

У 2020 році в Україні планують почати виробництво мембранних матеріалів, які використовують при пошитті військового одягу, і відмовитися від закупівель у іноземних виробників.

Нагадаємо, від 2016 року у ЗСУ розпочали зміни елементів однострою й знаків розрізнення. Наприклад, цьогоріч у серпні затвердили нові нарукавні емблеми для командування Сил спеціальних операцій ЗСУ. В основі емблеми двозуб покровителя ССО — князя Святослава Хороброго, девіз якого вже застосовують елітні спецпризначенці.