Варто уникати певних дій, аби не накликати біду

Гелловін вважається святом, оповитим містикою, тому з ним пов’язано чимало забобонів. Як пише УНІАН, деякі з них попереджають: що варто уникати певних дій, аби не накликати біду.

Що не можна робити на Гелловін

Не впускайте в дім чорних котів. За повір'ями, якщо чорний кіт зайде у ваш будинок, це може принести невдачу або накликати нечисту силу.

Не вбивайте павуків. Павуків також радять не чіпати, адже, згідно з віруваннями, вони несуть душі померлих, які можуть стежити за своїми рідними.

Не залишайте відчиненими вікна та двері. Відкриті вікна й двері на Гелловін вважаються небажаними, оскільки через них, за повір'ями, до дому може проникнути нечиста сила, особливо в ніч.

Не озирайтеся, коли чуєте кроки позаду. Якщо в ніч на Гелловін ви відчуєте кроки за спиною, не слід озиратися чи повертатися. Вважається, що людина, яка повернеться, може втратити розум.

Не залишайте білизну сушитися на вулиці. Сушіння білизни на вулиці в ніч на Гелловін небажане, оскільки через неї у світ живих може проникнути злий дух.

Багато з цих застережень є частиною фольклору, що передається з покоління в покоління. Дотримання цих прикмет є вибором кожного, але такі традиції додають цьому святу особливої атмосферності.