ЗСУ утримують свої позиції у Вовчанську на Харківщині

Сил оборони продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську та Куп’янську. Заяви керівництва РФ про буцімто захоплення російськими військами цих міст не відповідають дійсності. Про це 2 грудня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові доповідають, що утримують північну частину Покровська по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків російських окупантів.

«Ворог зазнає значних втрат. Протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів. Так, наші підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста», – ідеться в повідомленні.