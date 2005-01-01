Глава компанії Adidas закликав Берлін поліпшити відносини з Росією

Голова компанії Adidas Каспер Рорстед

Голова компанії Adidas Каспер Рорстед закликав лідерів Європейського Союзу поліпшити відносини з Росією. Про це передає DW.

«Той, хто думає, що ми караємо Росію санкціями, помиляється. На Заході з цієї причини теж зникли робочі місця. Але політики вважають за краще замовчувати такі результати», - сказав Рорстед в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung у суботу, 6 січня.

За його словам, він не закликає Євросоюз зняти санкції проти Росії. Однак Рорстед вважає, що слід знайти рішення, аби зняти напруженість у відносинах з Москвою. «Десять років тому Володимир Путін сказав, що нам потрібен вільний ринок від Португалії до Росії. Не слід схвалювати все, що робить президент Путін, але здійснити зближення з Росією - в інтересах Європи», - вважає він.

Крім того, на думку бізнесмена, «було б добре мати кількох союзників» для вирішення ситуації навколо Північної Кореї і проблеми біженців з Африки.

Раніше великі німецькі компанії Volkswagen і Adidas відкинули звинувачення щодо роботи своїх рітейлерів в окупованому Криму в обхід санкцій. Якщо автовиробник був категоричний, то виробник спортивного одягу і взуття заявив, що «в принципі дотримується чинного законодавства».