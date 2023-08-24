Анналена Бербок розчарована слабким ефектом санкцій проти Росії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок визнала недостатню ефективність санкцій проти Росії. Про це 24 серпня повідомило Deutsche Welle.

За її словами, «економічні санкції повинні мати економічний ефект, але це не так» у випадку з Росією, адже «логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах».

«Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться», – сказала Бербок.

Нагадаємо, попри найбільшу у світі кількість санкцій, у РФ досі є ресурси купувати технології і випускати зброю для війни проти України. Експорт ключових західних мікрочіпів та електроніки, які потрібні РФ для продовження війни проти України, повернувся до досанкційного рівня.

Європейські компанії продають ці матеріали в інші країни, які перепродають отримане в Росію. Видання Politico писало, що наразі США виявили причетність до цього п'яти країн: Туреччини, Казахстану, Грузії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Вірменії.