Філіп Пронін обіймає посаду керівника Державної служби фінансового моніторингу з грудня 2024 року

Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін у першому кварталі 2026 року перебував на робочому місці менше 30 днів. Про це у понеділок, 4 травня, повідомило ZN.UA, яке отримало відповідь на інформаційний запит.

Відповідь на запит журналістів підписана першим заступником голови Держфінмоніторингу Богданом Корольчуком. За даними відомства, його очільник у січні 2026 року перебував на робочому місці 7 днів – з 1 до 9 січня (3–4 січня – вихідні дні). Потім Філіп Пронін перебував на лікарняному, а після цього – у відрядженні в Танзанії.

У лютому Філіп Пронін перебував в офісі з 18 до 20 числа. Після повернення з Танзанії він знову пішов на лікарняний, а згодом перебував у відрядженні в Мексиці. Наприкінці лютого голова Держфінмоніторингу оформив відпустку, яка тривала й на початку березня.

Журналісти ZN.UA підрахували, що загалом у першому кварталі 2026 року Філіп Пронін 23 дні був у відрядженнях, 17 днів – на лікарняному, а у відпустці – 10 днів. Таким чином, за три місяці посадовець перебував на робочому місці 27 днів.

Також у Держфінмоніторингу повідомили, що Філіп Пронін у першому кварталі отримав приблизно 250 тис. грн виплат із держбюджету. Зокрема, заробітна плата становила понад 163 тис. грн, ще 55 тис. грн – виплати за лікарняні, а сума відпускних склала понад 31 тис. грн. Водночас відомство не відповіло, скільки становили витрати на відрядження посадовця.

Нагадаємо, восени 2025 року народний депутат Ярослав Железняк заявив, що під час будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій області, замовником яких була Полтавська ОВА на чолі з Філіпом Проніним, могли розкрасти 200 млн грн.

19 листопада 2025 року НАБУ повідомило, що відкрило кілька кримінальних проваджень щодо можливих зловживань під час зведення укріплень на Донеччині. На той час Філіп Пронін уже обіймав посаду голови Держфінмоніторингу (з 31 грудня 2024 року). Директор НАБУ Семен Кривонос зауважив, що очолюване Проніним відомство мало б сприяти розслідуванню НАБУ «з першого дня публікації записів», однак цього не відбулося.

19 лютого 2026 року журналісти-розслідувачі Bihus.Info оприлюднили матеріал, у якому звернули увагу, що Філіп Пронін за рік перебування на посаді провів понад 70 днів у закордонних відрядженнях. А його виїзди за кордон збігалися з корупційними скандалами навколо його команди чи важливими засіданнями парламентських ТСК.