Відключення можуть бути більш тривалими і не припинятися впродовж зими

З настанням морозів відключення електроенергії в Україні можуть стати більш тривалими. А графіки відключень, ймовірно, доведеться застосовувати впродовж всієї зими. Про це сказав голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Що зараз з енергосистемою України

Українська енергосистема готова до зими, говорить Віталій Зайченко. Проте на неї впливає загроза російських атак, імовірність яких посилюється. Зараз Україна втрачає генерацію електроенергії приблизно кожні 10 днів.

«Якби Росія не поновила масовані атаки, при безумовному забезпеченні електроенергією українських споживачів, ми могли б взимку навіть експортувати електроенергію», – говорить Віталій Зайченко.

Та зараз жодного експорту немає, навпаки, Україна в критичні моменти імпортує електроенергію. Проте імпорт, пояснює голова НЕК «Укренерго», доцільний лише тоді, коли внутрішня мережа не пошкоджена і може передавати імпортовану електроенергію в регіони, що її потребують.

В «Укренерго» не виключають спроб росіян розділити систему постачання електроенергії в Україні, заблокувавши її перетоки із заходу на схід країни, як це було в 2023 році.

Що із захистом енергетичної інфраструктури

За словами Віталія Зайченка, половина ключових об’єктів в системі НЕК «Укренерго» мають захист другого рівня – це бетонні загороджувальні споруди, що захищають від дронів та уламків ракет. Проте забезпечити таким захистом одразу всі об’єкти неможливо, адже для його встановлення довелося б відключати об’єкти і залишати споживачів без електроенергії. Тому такий рівень захисту втілюється почергово.

До першої черги увійшли підстанції, що є ключовими для збереження цілісності енергосистеми. Їх облаштування захистом вже завершили. Зараз триває робота над другою чергою. Завершення планується в першому півріччі 2026 року.

Окрім того, говорить голова правління НЕК «Укренерго», компанія втілює на своїх об’єктах рівень захисту 2+. Ідеться про підземні бункери для персоналу та важливого обладнання, без якого неможливо керувати розподілом електроенергії.

Що буде з відключеннями світла взимку

Графіки відключення електроенергії, за словами Віталія Зайченка, можуть застосовуватись всю зиму. Головний фактор впливу – атаки росіян. Також впливає похолодання: з настанням морозів періоди вимкнення електроенергії можуть бути тривалішими, якщо Росія продовжить руйнувати українську енергосистему.

«Ми готові до різних сценаріїв. Ми проводили тренування і випробували різні механізми балансування енергосистеми. І шляхом аварійної допомоги, коли є можливість провести її територією України, і шляхом збільшення імпорту. Якщо це не працює – ми починаємо регулювати постачання для споживачів. Йдеться про аварійні знеструмлення, графіки погодинних відключень», – говорить голова «Укренерго».

Водночас НЕК «Укренерго», запевняє Віталій Зайченко, разом з власниками генерації робить все можливе, щоб мінімізувати відключення.