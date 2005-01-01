Голова Верховного суду Польщі звинуватила уряд у «державному перевороті»

Голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф

Голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф опублікувала відкритого листа, в якому звинуватила уряд у «здійсненні перевороту» проти судочинства. Це сталось після того, як уряд схвалив суперечливі реформи, які, за словами критиків, загрожують верховенству права в Польщі, передає ВВС.

Зокрема Герсдорф заявила, що уряд іде по «краю прірви», в яку може впасти ціла країна. «Відбувається державний переворот проти структури однієї з найважливіших інституцій країни. Він проходить без застосування війська чи силових структур, а зловживаючи законодавчими інституціями», - написала вона в листі.

Керівник Верховного суду Польщі також закликала уряд «не порушувати соціальний контракт, написаний у формі конституції».

Як відомо, раніше президент Польщі Анджей Дуда підписав закони щодо реформи Верховного суду та Національної ради судочинства. Один закон дозволяє політикам обирати членів суддівської ради, яка призначає суддів. Інший - знижує вік виходу на пенсію суддів Верховного суду, що призведе до одночасного звільнення 40% суддів.

Нагадаємо, ЄС нещодавно запустив механізм безпрецедентних санкцій щодо Польщі через судову реформу. Польщі надали три місяці, щоб вирішити проблеми.