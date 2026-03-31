Мирослава Білецького призначили головою ОВА у листопаді 2024 року

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький опублікував декларацію про доходи у 2025 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК у понеділок, 31 березня.

Мирослав Білецький задекларував понад 1,4 млн грн заробітної плати. На банківському рахунку в голови ОВА – 77 тис. грн, ще 1,85 млн грн та 100 тис. доларів він тримає готівкою. У власності Мирослава Білецького залишаються квартира у селі Рокосово Хустського району, три екскаватори та два трактори.

У декларації за 2025 рік посадовець вказав статки ексдружини, з якою продовжує спільно проживати. Оксана Білецька отримала понад 7,7 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 1,4 млн грн – з продажу рухомого майна та 125 тис. грн зарплати у власній агенції нерухомості «Новем».

У власності Білецької – дві земельні ділянки в курортному селі Шаян та одна – в Хусті. Також Оксана Білецька разом з дружинами нардепів Василя Петьовки та Валерія Лунченка володіє компаніями «Продюсер», «Культурно-мистецький центр “Барви”» та радіостанціями «Версія», «Слатіна» і «Громадське мовлення».

На банківських рахунках в ексдружини голови ОВА є понад 100 тис. грн, ще 290 тис. грн вона тримає готівкою. У 2025 році Оксана Білецька позичила своїй компанії «Новем» 10,5 млн грн. У її власності – два автомобілі Škoda Superb, один з яких куплений у 2025 році за 2 млн грн.

Нагадаємо, депутата облради від політичної партії «Рідне Закарпаття» Мирослава Білецького призначили головою Закарпатської ОВА у листопаді 2024 року. Доти він працював першим заступником голови ОВА Віктора Микити, якого перевели на посаду заступника голови Офісу президента.

У жовтні 2025 року після розслідування Bihus.info стало відомо, що Мирослав Білецький не вказує в декларації статки колишньої дружини Оксани Білецької, з якою багато років після розлучення живе разом. Голова Закарпатської ОВА у коментарі журналістам заявив, що не має юридичного обовʼязку декларувати майно колишньої дружини, а на його роботу сторонні люди не впливають.