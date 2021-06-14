Імунізація від коронавірусу іде повним ходом. На вихідних у Львові працювали кілька центрів масового щеплення. Розкажемо, скільки львів'ян щепили і якими є темпи вакцинації у нашій області. Львів приєднався до святкування міжнародного Дня донора. Покажемо головні події свята та розкажемо, як стати донором крові. Тисяча доларів на місяць. Удвічі вищу зарплату тепер будуть отримувати директори львівських шкіл. Про головні новини Львова розкажуть Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 14 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, досягнула 66 628. За попередню добу у місті виявили 9 нових випадків інфікування коронавірусом.

Директорам всіх львівських шкіл підвищили зарплату до 1000 доларів

Директорам усіх львівських загальноосвітніх шкіл підняли заробітну плату до 27 тис. грн. Більш ніж двократне підвищення зарплат торкнеться в тому числі і сільських шкіл, які цього року увійшли до Львівської ОТГ.

Українським готелям присвоюватимуть знак безпеки після вакцинації персоналу

Державне агентство розвитку туризму України спільно з МОЗ розпочинають масову кампанію вакцинування працівників готелів. Готелям, де буде провакциновано весь персонал, присвоять знак безпеки. На отримання знаку безпеки можуть претендувати готелі, у яких є категоризація. Умовою є загальна вакцинація персоналу, а не поодинокі запити від окремих співробітників.

Вчительку солонківської школи звільнили за погрози ножем учневі

Вчительку інформатики Солонківської загальноосвітньої школи звільнили з роботи за погрози ножем учню сьомого класу. 60-річну Надію Волощук звинуватили у систематичному приниженні учнів.

Зі Львова відкриють прямий авіарейс до Саудівської Аравії

Арабська авіакомпанія Flynas відкриє прямий регулярний авіарейс зі Львова до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду. На сайті авіакомпанії вже можна купити квитки на рейси.

Фасад історичного будинку у Львові інтегрують у нову багатоповерхівку

На вулиці Ярославенка в історичному ареалі Львова збудують дві житлові багатоповерхівки. При цьому в одному з будинків відтворять архітектурні елементи історичного будинку, який розташований на місці, де вестиметься будівництво.

Дорожники відремонтували понад 28 км великого транзитного кільця навколо Львова

На Львівщині відремонтували понад 28 км автомобільної дороги Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам’янка-Бузька-Бібрка, на основі якої облаштовують велике транзитне кільце навколо Львова.

У Львові та області прогнозують потепління до 28°С

Протягом найближчих днів у Львові та області синоптики прогнозують суттєве потепління та сонячну погоду без опадів. Грози, дощі і сильні вітри також припиняться щонайменше до неділі.

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