Протягом найближчих днів у Львові та області синоптики прогнозують суттєве потепління та сонячну погоду без опадів. Грози, дощі і сильні вітри також припиняться щонайменше до неділі.

В понеділок, 14 червня, у Львові та області можливі грози та дощі. Протягом дня температура повітря підніметься до 16-18° тепла.

У вівторок, 15 червня, синоптики прогнозують 11-13° вночі та потепління до 23° вдень. Вітер 5-10 м/с.

В середу, 16 червня, вночі прогнозують 11-13° тепла, а вдень 21-23°. Протягом дня буде без опадів, вітер 5-10 м/с.

У четвер, 17 червня, вночі буде 9-11°. Протягом дня температура повітря підніметься до 23-25° тепла. Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.

В п’ятницю, 18 червня, температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 11° тепла. Уже вдень в області потепліє до 28° тепла.

Загалом за прогнозами синоптиків, до кінця місяця у Львові та області вже буде тепло, однак час від часу можливі грози та зливи.