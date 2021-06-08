У львівських лікарнях меншає хворих на коронавірус, через що ковідні відділення починають масово згортати. Хоч хвиля недуги й минула, захист від неї не є зайвим – у місті продовжують повним ходом щеплювати містян і відкривають додаткові центри вакцинації. Нова наглядова рада Українського культурного фонду зірвала проведення міжнародного кінофестивалю Wiz-Art у Львові. Про головні події дня розкажуть Віталій Кубліков та Софія Трощук.

+27

Станом на вівторок, 8 червня, кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, досягнула 66 395 (за попередню добу виявили 27 нових випадків).

Із сьомого поверху гуртожитку «Львівської політехніки» випала 17-річна студентка

Загиблою студенткою виявилась чемпіонка України з пауерліфтингу 17-річна Ірина Квас. Дівчина навчалася на другому курсі Техніко-економічного коледжу «Львівської політехніки» на спеціальності «правознавство». Професійно спортом вона займається із 11 років і неодноразово займала призові місця на чемпіонатах України з пауерліфтингу.

Чотири львівські архітектурні проекти отримали премії Ukrainian Urban Awards

Журі обрало переможців щорічної архітектурної премії Ukrainian Urban Awards і цього року перші місця отримали аж чотири проекти зі Львова – школа, церква, офісний та адміністративний центр.

Львівський кінофестиваль Wiz-Art скасували через дестабілізацію УКФ

14-й кінофестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art, що мав відбутися 15-25 липня, остаточно скасували. Організатори пояснюють, що через дестабілізацію роботи Українського культурного фонду кінофестиваль залишився без фінансування. Таке відбулося вперше за всю історію Wiz-Art.

До Львова привезуть мощі святого Івана Павла ІІ

Наприкінці червня у Львові відзначатимуть 20-річчя візиту Папи Івана Павла ІІ. У міських церквах відбуватимуться різні тематичні події, а 21 червня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові виставлять мощі Понтифіка.

У Брюховичах місцева підприємиця будує готельний комплекс без дозволів

Біля Львова місцева підприємиця Альбіна Савчук будує готельний комплекс площею понад 2000 м кв. Тільки все це відбувається без належних дозволів. Міська інспекція ДАБК уже звернулась в прокуратуру та ДАБІ України щодо незаконного будівництва.

Учасників «Ралі Галіція» оштрафували на 4760 грн за перегони у заповіднику

На учасників чемпіонату України з ралі «ХIX Ралі Галіція» склали вісім протоколів за порушення режиму «тиші». Чемпіонат з ралі проходив 4-6 червня і окремі його етапи відбувалися на території національного природного парку «Сколівські Бескиди».

Свідоцтво про вакцинацію та Covid-паспорт. Знайдіть 10 відмінностей

«На Львівщині почали видавати Covid-паспорти», «Українцям видаватимуть європейські Covid-паспорти», «Ще три країни погодилися визнати українські Covid-паспорти» – новини з такими заголовками з’явилися упродовж останнього тижня на локальних та загальноукраїнських ЗМІ. І ввели читачів в оману, адже йдеться в них насправді не про Covid-паспорт. Пояснюємо різницю і розповідаємо, навіщо ці два документи.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter