Почесний президент ФК "Рух", меценат Григорій Козловський

Український бізнес продовжує підтримувати військо не лише фінансово, а й конкретними рішеннями, які допомагають рятувати життя захисників на передовій. Одним із прикладів такої системної роботи стала чергова допомога, яку Григорій Козловський разом із Emily Resort передав військовослужбовцям 45-ї окремої артилерійської бригади.

Цього разу підрозділ отримав десять сучасних антидронових рушниць, а також необхідне технічне обладнання. Умови сучасної війни змінюються надзвичайно швидко, тому боротьба з ворожими безпілотниками стала одним із головних викликів для українських військових. Саме тому такі засоби сьогодні є не менш важливими, ніж традиційне озброєння.

За словами військовослужбовця 45-ї окремої артилерійської бригади Андрія, передані рушниці виконують критично важливу функцію під час бойових завдань.

«Наш підрозділ отримав напівавтоматичні рушниці, які необхідні для виконання бойових задач на сході України. Вони допомагають зберігати життя особового складу та використовуються для боротьби з ворожими дронами. Особливо це актуально тоді, коли противник застосовує безпілотники на оптоволокні, проти яких традиційні засоби радіоелектронної боротьби не завжди ефективні. У таких випадках саме антидронові рушниці дозволяють знищити ціль і не допустити ураження наших позицій», – зазначив військовий.

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Він також наголосив, що українські підрозділи постійно потребують сучасних FPV-дронів, броньованої техніки, засобів захисту та іншого обладнання, а підтримка відповідального бізнесу суттєво підсилює можливості української армії.

Для Григорія Козловського підтримка українських військових давно стала системною діяльністю. Від початку повномасштабного вторгнення він разом із партнерами регулярно забезпечує військові підрозділи автомобілями, безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби, сучасним обладнанням та іншою технікою відповідно до запитів командирів.

Фінансовий директор ФК «Рух» Роман Гнідець підкреслив, що команда постійно підтримує прямий контакт із військовими, щоб допомога максимально відповідала їхнім реальним потребам.

«Ми постійно спілкуємося із захисниками та реагуємо на їхні запити. Лише спільними зусиллями тилу і фронту можна досягти результату. Саме тому ми вже багато років допомагаємо українському війську і будемо продовжувати це робити надалі. До цієї роботи залучені всі наші партнери, які добре розуміють, наскільки важливо підтримувати тих, хто сьогодні захищає Україну», – зазначив він.

Останніми роками війна продемонструвала, що технологічна перевага часто визначає успіх бойових операцій. Масове використання FPV-дронів змусило українських військових шукати нові способи протидії повітряним загрозам. Саме тому антидронові рушниці стали одним із важливих елементів комплексної системи захисту особового складу разом із засобами радіоелектронної боротьби.

Передача такого обладнання є ще одним підтвердженням того, що Григорій Козловський продовжує підтримувати українських військових не деклараціями, а практичними рішеннями. Допомога формується відповідно до реальних потреб бойових підрозділів, що дозволяє оперативно посилювати їхню ефективність безпосередньо на передовій.

Системність такої роботи відзначають і самі військовослужбовці, адже стабільна підтримка дає можливість швидше закривати критично важливі потреби підрозділів та ефективніше виконувати бойові завдання.

Про Григорія Козловського

Григорій Козловський – український підприємець, засновник футбольного клубу «Рух» (Львів) та власник комплексу Emily Resort. Від початку повномасштабної війни він системно підтримує Сили оборони України, передаючи військовим автомобілі, безпілотники, засоби РЕБ, спеціалізоване обладнання та іншу техніку, а також реалізує масштабні соціальні й благодійні проєкти.