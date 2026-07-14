14 липня протягом усього дня можуть бути грози

У вівторок, 14 липня, протягом усього дня можуть бути грози, сильні зливи та шквальний вітер. Львівський гідрометцентр оголосив штормове попередження та оприлюднив прогноз.

Як повідомили синоптики, 14 липня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з півночі.

У Львові та області буде хмарно з проясненнями, до кінця доби будуть грози, місцями град, шквали 15–20 м/с, значний дощ (зливового характеру). Температура вночі 11–16°С, вдень 23–28°С тепла.

Нагадаємо, що у багатьох областях України у найближчі дні будуть дощі, місцями можуть бути сильні зливи. Метеоролог Ігор Кібальчич назвав дату, коли в Україну повернеться спекотна погода.

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