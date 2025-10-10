Росіяни перетворили «Калінінську виправну колонію» на центр жорстоких тортур

Слідчі Нацполіції спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України задокументували воєнні злочини, скоєні росіянами та колаборантами у «Калінінській виправній колонії» на тимчасово окупованій Донеччині. Про це ГУР повідомило у п’ятницю, 10 жовтня.

Як встановили слідчі, росіяни перетворили колонію на центр жорстоких тортур для українських військовополонених та цивільних заручників. Працівники установили приєдналися до окупантів ще на початку війни у 2014 році.



«У “Калінінській” катівні до незаконно утримуваних заручників систематично застосовували нелюдські тривалі побиття, психологічне насильство, принижували честь та гідність українців», – розповідають розвідники.

Наразі правоохоронці встановили імена 22 причетних до вчинення воєнних злочинів та повідомили їм про підозру. Серед них є так звані начальники оперативних підрозділів, чергові помічники начальника установи, начальники військових нарядів та молодші інспектори відділу безпеки.

Злочинці, які катували українців у «Калінінській виправній колонії»

«Зібрана доказова база може бути передана у Міжнародний кримінальний суд для притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Досудове розслідування триває», – додали у дописі.

