Жінка намагалася перевести знайомого до тилових підрозділів

Мукачівський міськрайонний суд визнав уродженку Славути Олександру Федорчук винною в одержанні хабаря за вплив на посадовців медзакладу і призначив їй 59,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 24 червня, у липні 2025 року обвинувачена отримала 40 тис. грн хабаря, щоб вплинути на лікарів Мукачівського військового госпіталю. За ці гроші вона намагалася перевести знайомого до тилових підрозділів, отримавши висновок про його придатність до військової служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП і навчальних центрах.

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Під час судового засідання Олександра Федорчук визнала свою вину. Додала, що розуміє, що вчинила правопорушення в умовах воєнного стану, і попросила призначити їй мінімальну міру покарання. Суд також врахував, що обвинувачена раніше не була судимою та має на утриманні неповнолітню дитину.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Владислав Сідун визнав хмельничанку винною у хабарництві та призначив їй 59,5 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.