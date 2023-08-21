На чоловіка склали адмінпротокол за п'яне водіння

Хмельницькі патрульні виявили водія з 25-кратним перевищенням норми алкоголю. Драгер, на якому тестували чоловіка, зашкалив і показав стрілки вгору – це означає, що в крові чоловіка було мінімум п'ять проміле алкоголю. За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Хмельниччини, учора, 20 серпня, до правоохоронців надійшло повідомлення про водія ЗАЗ з ознаками алкогольного сп'яніння, який поводився на дорозі неадекватно.

«Патрульні оперативно прибули на місце події, де і виявили водія напідпитку. Інспектори запропонували керманичу пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці події за допомогою Драгера, який показав результат, що більш ніж у 25 разів перевищує допустиму норму», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що якщо драгер показує стрілки вгору, це означає, що рівень сп'яніння становить мінімум п'ять проміле, а можливо, й більше. Показник у п'ять проміле означає фактично 25-кратне перевищення допустимої норми алкоголю, яка для водіїв становить 0,2 проміле.

На водія інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння). Йому загрожує 17 тис. грн штрафу, а також вилучення водійського посвідчення.