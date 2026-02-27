Олександр Тарамбула працює в Хмельницькому як у державних закладах, так і в приватних клініках

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок лікарю-офтальмологу Олександру Тарамбулі за хабарництво. Обвинувачений вимагав гроші за встановлення групи інвалідності хлопчику, який дійсно мав вроджені вади зору. За скоєне лікарю призначили 85 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 23 лютого, у січні 2025 року батько семирічного хлопчика з вродженими вадами зору звернувся до лікаря-офтальмолога КНП «Хмельницька обласна дитяча лікарня» Олександра Тарамбули для консультації щодо можливості надання сину статусу дитини з інвалідністю.

Під час зустрічі офтальмолог повідомив, що може посприяти в оформленні необхідних медичних документів і вплинути на директора лікарні та членів лікарської комісії. За це він попросив 1500 доларів. У разі відмови, за його словами, рішення про встановлення інвалідності могли не ухвалити.

29 січня батько знову прийшов на прийом, де лікар підтвердив суму хабаря. Наступного дня, після засідання комісії, дитині видали медичний висновок та індивідуальну програму реабілітації.

Того ж дня в ординаторській хірургічного відділення лікар отримав усю суму хабаря. Тоді його і затримали.

У суді Олександр Тарамбула визнав факт отримання грошей, однак заперечив вимагання. За його словами, гроші були подякою за лікування та представлення дитини на комісії. Він також заявив, що не мав наміру впливати на членів ЛКК.

Суддя Олександр Дзюбак визнав лікаря винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) і призначив йому 85 тис. грн штрафу. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Олександр Тарамбула навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. Пирогова (2008–2014, лікувальна справа), пройшов інтернатуру та клінічну ординатуру зі спеціальності «Офтальмологія» (2014–2018) на базі ВНМУ та Хмельницької обласної лікарні. У 2018 році здобув спеціалізацію «Дитяча офтальмологія» у Києві, а в 2020 році – магістерський ступінь з менеджменту в закладах охорони здоров’я у Західноукраїнському національному університеті. У Хмельницькому про нього є згадки як про лікаря у державних і приватних закладах.