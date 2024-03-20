У вівторок, 19 березня, поїзд Варшава – Київ здійснив екстрену зупинку в Рівному через бійку між пасажирами. Учасниками конфлікту були народний депутат від «Слуги народу» Артем Кунаєв та російськомовний іноземець. На іноземця поліцейські склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

За даними поліції Рівненщини, інцидент трапився близько 7:30 ранку. Чергова по залізничному вокзалу повідомила правоохоронців, що у потязі сполученням Варшава – Київ в одному з вагонів відбулась бійка, а нібито один із учасників отримав тілесні ушкодження. Поїзд здійснив екстрену зупинку у Рівному для того, щоб поліцейські могли задокументувати правопорушення.

«Слідчо-оперативна група встановила, що відбувся конфлікт між народним депутатом України та іноземцем з приводу порушення тиші у вагоні. В ході інциденту останній вибив із рук нардепа телефон, яким той здійснював відеофіксацію», – розповіли ZAXID.NET в поліції.

У результаті на порушника-іноземця поліцейські склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Більше жодних заяв учасники конфлікту в поліцію не подавали. Народний обранець зазначив правоохоронцям, що згадана подія не пов’язана з його політичною діяльністю.

Учасником конфлікту виявився 31-річний нардеп від «Слуги народу» Артем Кунаєв, а нападником – росіянин з німецьким паспортом.

«Росіянин з німецьким паспортом, з яким ми їхали в одному купе на потязі Варшава-Київ, о 6:30 ранку почав з кимось гучно лаятись по телефону. На моє прохання робити це тихіше або в коридорі потяга, відповів брудною лайкою, після цього облив мене водою з пляшки, «чтоб мне лучше спалось». Далі побачивши на моїй футболці український герб, почав кричати про те, що він мене «уничтожит», що в нас не мова а «хохляцький суржик», вибив телефон, на який я робив відеофіксацію подій, в мене з рук та поліз до мене з кулаками», – розповів нардеп ZAXID.NET.

За словами Артема Кунаєва, йому довелося захищатися, а також звернутися до провідника та начальника потяга щодо реагування на цю подію.

«Як вже пізніше зʼясувалося, ця людина є представником в СНД німецької компанії-виробника спецобладнання, яка активно продовжує працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення», – додав Артем Кунаєв.