Інтерпол введе обмеження у співпраці з Росії, але не виключатиме її зі свого складу. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Інтерполу.

«Інтерпол висловлює глибоке співчуття та скорботу з приводу загибелі та страждань у зв’язку з конфліктом в Україні», – йдеться у заяві.

Всі запити від московського бюро Інтерполу тепер будуть попередньо перевірятися на відповідність правилам організації. Разом із тим, там не готові до виключення РФ.

«На політичному рівні лунають заклики призупинити або виключити Росію з мережі Інтерполу. Але лідери правоохоронних органів з усього світу звернулися з проханням про продовження співпраці з Росією через Інтерпол, підкреслюючи серйозні проблеми безпеки та безпеки, якщо обмін інформацією буде припинено», – пояснюють своє рішення в Інтерполі.

Там кажуть, що недопущення будь-якої країни-члена обмінюватися важливою поліцейською інформацією дасть злочинцям чіткі можливості як вчиняти злочини, так і ухилятися від захоплення, створюючи розрив у глобальній безпеці та безпеці.

Нагадаємо, що раніше низка країн Заходу виступили за те, щоб відсторонити Росію від участі в «Інтерполі» у зв’язку з її агресивною війною проти України.