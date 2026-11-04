Процес продажу міжнародного бізнесу «Лукойлу» розпочався після запровадження санкцій США

Консорціум на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі готується придбати міжнародні активи російської нафтової компанії «Лукойл». Угоду можуть укласти вже протягом найближчих кількох тижнів. Про це у вівторок, 3 листопада, повідомило агентство Reuters.

Джерела видання повідомили, що протягом кількох тижнів має відбутися обмін цінними паперами в межах угоди з придбання закордонних активів «Лукойлу». Спочатку вартість портфеля активів, виставлених на продаж, оцінювали у 22 млрд доларів. До нього входять нафтові родовища, нафтопереробні заводи та автозаправні станції в Європі, на Близькому Сході й в Африці. Однак вартість портфеля знизилася, оскільки частина активів припинила роботу.

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Угода також стане перевіркою того, чи можуть західні санкції змусити велику російську компанію відмовитися від міжнародного бізнесу.

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Очолює консорціум американський бізнесмен Тодд Боелі, який має частки у спортивних командах Лос-Анджелеса «Доджерс» і «Лейкерс». Відомо, що раніше він пожертвував 2 млн доларів на політичні ініціативи президента США Дональда Трампа.

До групи інвесторів також входять компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів International Holding Company (IHC) та Al Hail Holding. Заявку підтримують сирійсько-катарські брати Аль-Хаят, а також американська Міжнародна корпорація з фінансування розвитку (DFC).

Як проведуть угоду

За словами джерел, ідеться про безготівкову операцію. Заморожені цінні папери «Лукойлу», які належать західним інвесторам, зокрема Capital Group, планують обміняти на міжнародні активи російської компанії. Банк, що представляє інтереси консорціуму, придбав цінні папери приблизно у десяти американських і британських інвестиційних фондів. Також він викупив папери у депозитарних банків США, які зберігали їх від імені приватних інвесторів.

За словами ще двох джерел, акції оцінювали приблизно у 30 центів за долар. Це суттєва знижка, пов’язана із санкційними обмеженнями.

Процес продажу міжнародного бізнесу «Лукойлу» розпочався після запровадження санкцій США. У лютому Reuters повідомляло, що Вашингтон уповільнив продаж, зокрема щоб зберегти важіль тиску на Росію під час переговорів про припинення війни в Україні.

Раніше заявки на придбання активів подавали понад десять компаній та інвесторів. Серед них – нафтові гіганти Exxon Mobil і Chevron, американська приватна інвестиційна група Carlyle, а також колишній власник Pornhub Бернд Бергмайр.

За словами трьох джерел, обізнаних із перебігом зустрічі, російський диктатор Владімір Путін порушив питання про угоду під час переговорів зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі 5 вересня. Один зі співрозмовників стверджує, що Путін запропонував укласти цю угоду, аби продемонструвати росіянам можливість вести бізнес зі США.

У Москві рішення про продаж активів вважають особистим рішенням Путіна, хоча формально «Лукойл» є приватною компанією. Трамп також із початку минулого року просуває ідею укладення ділових угод із Росією. Нова домовленість привертає увагу і до криптовалютної компанії президента США World Liberty Financial, співзасновником якої є Віткофф. Один з інвесторів угоди щодо активів «Лукойлу» також є співвласником цієї компанії.

Нагадаємо, 23 жовтня 2025 року США запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснєфть» і «Лукойл», а також понад 30 їхніх дочірніх підприємств. Після цього «Лукойл» оголосив про намір продати міжнародні активи, пояснивши рішення обмежувальними заходами з боку США та інших країн.