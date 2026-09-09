Правоохоронці оголосили підозру 66-річному інженеру державного підприємства в Івано-Франківську, який роками поширював в соцмережі «Однокласники» символіку комуністичного режиму та пропагував ідеї відновлення Радянського Союзу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у середу, 9 вересня, прикарпатець почав активно поширювати заборонені матеріали ще у жовтні 2016 року. Тоді він долучився до тематичних груп, які прославляють Радянський Союз, а згодом регулярно розміщував їх публікації на власній сторінці.

«Також він публікував зображення радянського прапора, серпа і молота, червоної зірки, герба СРСР, радянських нагород та інші матеріали, пов’язані з комуністичною ідеологією. Окремі публікації він поширював повторно, зокрема й у 2024–2026 роках», – зазначили правоохоронці.

Франківцю інкримінують ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (систематичне поширення та публічне використання символіки комуністичного режиму). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

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