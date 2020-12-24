Загальний карантин почне діяти з неділі, 27 неділі

Уряд Ізраїлю на два тижні вводить загальний карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу, яка передбачатиме обмеження на пересування. Про це у четвер, 24 грудня повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Загальний карантин вводять з неділі, 27 грудня, та триватиме щонайменше два тижні. Громадяни Ізраїлю зможуть віддалятися від своєї домівки на відстань до 1 км, крім виняткових випадків і виходу на вакцинацію.

Повністю закривається торгівля, та припиняється система розваг та довілля, крім служб доставки. Водночас дозволено спільне перебування не більше 10 осіб в приміщенні та до 20 осіб на відкритому повітрі.

Під час карантину працівників на підприємствах, які не приймають відвідувачів, планують зменшити на 50%. Робота громадського транспорту також скорочується на 50%.

За даними Worldometer, з часів початку пандемії в Ізраїлі виявили 385 тис. випадків захворювань на Covid-19.