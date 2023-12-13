У середу, 13 грудня, під час засідання Кабінет міністрів збирається розглянути постанову, яка дублює норми скандального «містобудівного» законопроекту №5655, ухваленого парламентом, але так і не підписаного президентом. Про це пише «Дзеркало тижня». Зазначається, що влада вирішила обійти рекомендації Єврокомісії про умови вступу України до ЄС, яка чітко зафіксувала неможливість підписання президентом закону №5655 про містобудівну реформу через виражені корупційні ризики. Проти цього законопроекту виступали також громадські активісти, архітектори і місцева влада.

У постанові, яку публікує Дзеркало тижня», йдеться про те, що уряд погоджується з пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, яке очолює віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков, стосовно реалізації експериментальних проектів у сфері містобудівної діяльності. Документ складається з 232 сторінок і є по суті калькою скандального закону №5655. За інформацією джерел видання постанову буде вносити прем'єр-міністр Денис Шмигаль з голосу. Постанова включає порядок реалізації експериментальних проектів щодо:

надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

розроблення, погодження та проведення експертизи проектної документації на будівництво;

набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду.

На думку розробників постанови метою експериментальних проектів є спрощення, доступність, прозорість, зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, побудова прозорої та ефективної системи державного архітектурно-будівельного контролю та державного архітектурно-будівельного нагляду.

Постановою визначається строк реалізації експериментальних проектів, який становить два роки. Координатором експериментального проекту є Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Учасниками експериментальних проектів є фізичні та юридичні особи, які здійснюють діяльність на території України, незалежно від форм власності. Фінансування експериментального проекту здійснюється за рахунок бюджетних коштів та інших не заборонених законодавством джерел.

Нагадаємо, ще 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5655 про реформування галузі містобудування. Цей закон, пролобійований головою партії «Слуга Народу» Оленою Шуляк, неодноразово критикували архітектори та посадовці міських рад, роль яких у містобудівній діяльності міст значно зменшилась. Однак президент Володимир Зеленський досі не підписав цей закон, тому він не набув чинності.

Крім того, у НАЗК повідомляли, що законопроект не узгоджується з Антикорупційною стратегією, а активісти менші ніж за дві доби зібрали необхідні 25 тисяч підписів на електронній петиції з вимогою ветувати ухвалений законопроект набрала понад 25 тис. голосів менше ніж за дві доби.

В червні 2023 року Європарламент закликав президента не підписувати закон про містобудування, оскільки вважають його не прозорим.