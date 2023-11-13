Європейська комісія опублікувала звіт щодо виконання Україною вимог та готовність до початку переговорів щодо вступу в Євросоюз. У ньому вказано, що комісія не рекомендує ухвалювати скандальний містобудівний закон №5655 у чинній редакції. Попри критику архітекторів та посадовців, Верховна Рада ухвалила цей закон майже рік тому, втім під тиском громадськості його досі не підписав президент.

Як вказано в оприлюдненому звіті Єврокомісії, закон у чинній редакції може призвести до безправ'я місцевих органів влади.

«Україні слід утриматися від ухвалення закону про містобудування в його нинішньому вигляді, оскільки він створює ризики цілісності, зумовлені делегуванням надмірних повноважень щодо контролю за містобудівною діяльністю від державних до приватних структур, і веде до безправ'я місцевих органів влади у цій галузі», – йдеться в заяві Єврокомісії.

У документі також зазначено, що відновлення України після війни потребуватиме більш систематичного залучення місцевої влади та реалізації політики на основі офіційно створеного механізму координації. При цьому у звіті наголосили, що Конгрес місцевої та регіональної влади, який має постійний офіс, – це консультативний орган за президента України, який не має такого мандату, встановленого законом.

Нагадаємо, ще 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5655 про реформування галузі містобудування. Цей закон, пролобійований головою партії «Слуга Народу» Оленою Шуляк, неодноразово критикували архітектори та посадовці міських рад, роль яких у містобудівній діяльності міст значно зменшилась. Однак президент Володимир Зеленський досі не підписав цей закон, тому він не набув чинності.

Крім того, у НАЗК повідомляли, що законопроект не узгоджується з Антикорупційною стратегією, а активісти менші ніж за дві доби зібрали необхідні 25 тисяч підписів на електронній петиції з вимогою ветувати ухвалений законопроект набрала понад 25 тис. голосів менше ніж за дві доби.

В червні 2023 року Європарламент закликав президента не підписувати закон про містобудування, оскільки вважають його не прозорим.