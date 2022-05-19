Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду, повідомила посолка України в Канаді Юлія Ковалів.

«Щойно Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду. Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар (Crimean Tatar Deportation ("Sürgünlik") Memorial Day)», – написала Ковалів у Facebook.

Про таке рішення також повідомив і народний депутат Рустем Умеров.

️️Canadian Parliament unanimously adopts a resolution recognizing the deportation of Crimean Tatar People as a genocide. Thank you ! — Rustem Umerov (@rustem_umerov) May 18, 2022

Нагадаємо, депортація кримських татар визнана геноцидом в Україні, Латвії та Литві. Як зазначає «Українська правда», у 2019 році таку ініціативу схвалив комітет із міжнародних справ парламенту Канади.

Нагадаємо, що в Україні День пам’яті депортації кримських татар також припадає на 18 травня.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше Палата громад Канади визнала геноцидом дії російської армії в Україні.

Додамо, що хоча Палата громад вважається нижньою палатою парламенту, на практиці вона має більше повноважень за Сенат – верхню палату.