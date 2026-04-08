Шкода від засмічення земель становить 500 тис. грн

Правоохоронці оголосили підозру начальнику комунального підприємства Свалявської міської ради за створення незаконного сміттєзвалища та забруднення ґрунтів, що завдало державі майже 500 тис. грн збитків. Після отримання підозри посадовець взявся розчищати територію.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 8 квітня, посадовець складав тверді побутові відходи за межами відведеної для цього земельної ділянки в урочищі «Чонок» у Сваляві. Ця територія не призначалася для розміщення сміття.

«Під час огляду правоохоронці зафіксували кілька окремих ділянок, засмічених відходами, а також відібрали проби ґрунту. Висновки експертизи підтвердили перевищення допустимих показників забруднюючих речовин – зокрема хлоридів та амонійного азоту, що свідчить про реальну загрозу довкіллю», – зазначили у прокуратурі.

Загальна площа забруднених територій становить понад 2,7 тис. м2. За підрахунками експертів, шкода від засмічення земель – близько 500 тис. грн.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного. За інформацією Свалявської міськради, вивезенням твердих побутових відходів на території міста займається КП «Виробниче управління комунального господарства», яке очолює Михайло Пітра.

Посадовцю інкримінують забруднення та псування земель (ч. 1 ст. 239 КК України). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 68 тис. грн штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.