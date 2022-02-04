Зловмисники орендували декілька приміщень у Києві, Львові та Одесі

Офіси call-центрів знаходилися у Києві, Львові та Одесі. Зловмисники орендували кілька приміщень у Києві, Львові та Одесі, де працювали понад 140 осіб. Працівники представлялися співробітниками банківських установ або правоохоронних органів та вивідували особисті дані та паролі. Діяльність розповсюджувалася на територію України та пострадянських країн.

У п’ятницю, 4 лютого, У Львові, Києві та Одесі провели спецоперацію, у якій були задіяні понад 100 правоохоронців.

«Працівники – понад 140 осіб, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів, під різними приводами змушували громадян повідомити особисті дані та паролі. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також зловмисники користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet», – повідомили у поліції.

Фото поліції

Отримані в такий спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту. Наразі більше деталей не повідомляють.

В офісах ще тривають обшуки. Поки що встановлюють організаторів та учасників злочинної діяльності, постраждалих, а також суми завданих збитків. Попередньо, справу кваліфікують за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.