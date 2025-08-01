Кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 31
1 серпня оголошено днем жалоби за загиблими через російську атаку
Кількість загиблих внаслідок комбінованої атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 26, серед них троє дітей. Ще 159 людей зазнали поранень, з них – 16 діти. Такі дані наводить Міністерство внутрішніх справ.
«Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина двох років», – повідомили у відомстві.
Станом на 06:37 було відомо про 159 постраждалих, з них – 16 діти.
У МВС додали, що рятувально-пошукові роботи на місці російського удару тривають.
Працівники ДСНС працюють на місцях ударів у Києві (Фото ДСНС Києва)
Оновлено о 07:56. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що відомо про 27 загиблих через російську комбіновану атаку на Київ.
Оновлено о 09:01. Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість загиблих у Києві зросла до 28, написав Тимур Ткаченко. Серед загиблих троє дітей віком 2, 6 і 17 років.
Оновлено о 10:44. Рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих у Святошинському районі. Тривають пошукові роботи. Попередньо, внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня загинула 31 людина.
Нагадаємо, у ніч на четвер, 31 липня, російські окупанти завдали масованого удару по Києву, застосувавши дрони та ракети. Наслідки ворожої атаки зафіксували у 27 локаціях у чотирьох районах Києва.
У КМВА раніше повідомляли, що внаслідок удару в Києві – понад сотня постраждалих обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. Найбільше локацій з пошкодженнями – у Соломʼянському районі.
1 серпня влада Києва оголосила днем жалоби за жертвами масованої російської атаки. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.