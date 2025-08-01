Рятувальники виносять тіло загиблого через російський обстріл Києва у ніч на 31 липня

Кількість загиблих внаслідок комбінованої атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 26, серед них троє дітей. Ще 159 людей зазнали поранень, з них – 16 діти. Такі дані наводить Міністерство внутрішніх справ.

«Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина двох років», – повідомили у відомстві.



Станом на 06:37 було відомо про 159 постраждалих, з них – 16 діти.

У МВС додали, що рятувально-пошукові роботи на місці російського удару тривають.

Працівники ДСНС працюють на місцях ударів у Києві (Фото ДСНС Києва)

Оновлено о 07:56. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що відомо про 27 загиблих через російську комбіновану атаку на Київ.

Оновлено о 09:01. Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість загиблих у Києві зросла до 28, написав Тимур Ткаченко. Серед загиблих троє дітей віком 2, 6 і 17 років.

Оновлено о 10:44. Рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих у Святошинському районі. Тривають пошукові роботи. Попередньо, внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня загинула 31 людина.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 31 липня, російські окупанти завдали масованого удару по Києву, застосувавши дрони та ракети. Наслідки ворожої атаки зафіксували у 27 локаціях у чотирьох районах Києва.

У КМВА раніше повідомляли, що внаслідок удару в Києві – понад сотня постраждалих обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. Найбільше локацій з пошкодженнями – у Соломʼянському районі.

1 серпня влада Києва оголосила днем жалоби за жертвами масованої російської атаки. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.