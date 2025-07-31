Ракета влучила у багатоповерхівку в Солом'янському районі

У ніч на четвер, 31 липня, російські окупанти завдали масованого удару по Києву, застосувавши дрони та ракети. Внаслідок атаки у місці зруйновані та пошкоджені житлові будинки, понад 50 людей постраждали, а також є загиблі, повідомили мер Києва Віталій Кличко та голова КМВА Тимур Ткаченко.

Атака на Київ розпочалася приблизно о 23:00 30 липня. Вибухи лунали у чотирьох районах міста. Для удару окупанти застосували ударні дрони та ракети, тип яких наразі невстановлений.

Внаслідок російської атаки у Святошинському районі Києва зруйнований цілий під’їзд житлової багатоповерхівки. На фото, які оприлюднили ДСНС, МВС, а також президент України Володимир Зеленський, видно, що частина однієї з місцевих 9-поверхівок зруйнована до першого поверху. За словами Зеленського, будинок атакувала російська ракета.

Також є руйнування у Солом’янському районі – там пошкоджені квартири у кількох будинках та кілька локацій нежитлової забудови. Крім того, російський удар пошкодив будівлі у Голосіївському районі – зокрема, школи та дитсадка. За словами Кличка, також ударна хвиля вибила вікна в дитячому відділенні медзакладу в Шевченківському районі.

Станом на 07:15 відомо про 52 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ, серед них 9 дітей, повідомив Тимур Ткаченко. Ще двоє людей загинули від російського удару по багатоповерхівці.

Доповнено 07:45. Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих зросла до шістьох людей.

«З них четверо в Святошинському районі, двоє – в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років», – повідомив голова КМВА.

Доповнено 09:05. Внаслідок нічної атаки росіян постраждала квартира ведучої «24 каналу» Катерини Соляр. Вибух вибив вікна та двері.

«В принципі, я жива… Я не знаю поки, чим допомогти, поки трусяться руки, але я норм», – сказала вона.

Ведуча оприлюднила фотографії зі своєї квартири – на них видно вибиті вікна та пожежу поблизу будинку.

Внаслідок атаки на Київ постраждала квартира Катерини Соляр

На місці ударів працюють правоохоронці та рятувальники. Триває розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки у Солом’янському районі. Інформація про жертви та постраждалих уточнюється.

Доповнено 09:15. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за ніч росіяни випустили понад 300 дронів та вісім ракет – основним напрямком нападу був Київ. Серед загиблих внаслідок атаки – 6-річний хлопчик та його матір.

Доповнено 10:40. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 82 людей. 44 із них госпіталізовані.

«Хлопчик шести років помер у кареті "швидкої", не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них п’ятеро в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена — в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні», – повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Через російський удар у Києві пошкоджені понад сто об’єктів, зокрема житлові будинки, шкоди, дитсадки, медзаклади та університет.

Доповнено 11:03. У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару. У місті загинули семеро людей.

Нагадаємо, 26 липня росіяни завдали масованого удару по Дніпру та області. Тоді внаслідок атаки на регіон сталися пожежі та руйнування, три людини загинули.