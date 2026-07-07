Буданов наголосив, що Україна не погодиться на жодні ультиматуми від Польщі

Керівник Офісу президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що цього тижня очікується пік ескалації в українсько-польських відносинах у зв’язку з відзначенням у Польщі Національного дня пам’яті жертв Волинської трагедії. Про це він сказав в інтерв’ю онлайн-виданню «РБК-Україна», опублікованому 7 липня.

За його інформацією, польська сторона готує низку «незрілих ескалаційних кроків» до 83-х роковин Волинської трагедії.

Водночас Буданов наголосив, що Україна не погодиться на жодні ультиматуми від Польщі чи будь-якої іншої держави.

«Останній, хто намагався поставити нам ультиматум – це Російська Федерація. Без образ до Польщі – але вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли», – додав він.

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Керівник ОП запевнив, що Київ відповідатиме на ескалаційні кроки Варшави.

«Пікова ескалація завжди веде або в катастрофу, або в деескалацію. Я сподіваюся, що ми підемо в деескалацію», – наголосив Кирило Буданов.

Нагадаємо, 4 липня Центр протидії дезінформації повідомив, що російська ФСБ готує інформаційну провокацію із використанням сфальсифікованих документів про Волинську трагедію для розколу взаємин між Україною та Польщею.

Волинська трагедія – двосторонні масові вбивства поляків та українців на Волині під час Другої світової війни (1942–1943 роки). Варшава заявляє, що жертвами трагедії стали 100 тис. поляків. Однак різні історики кажуть, що кількість загиблих серед польського населення становить від 30 до 70 тис. людей. Водночас кількість загиблих українців сягає від 5 до 20 тис. людей. Також між Польщею та Україною виникали суперечки щодо назви цих подій. Варшава називає вбивства поляків «геноцидом». Однак Україна офіційно трактує події тих років як «трагедію» та закликає до взаємних вибачень.

ZAXID.NET писав, що на афіші заходу до річниці Волинської трагедії поляки використали символ Голодомору – бронзову скульптуру дівчинки, встановлену біля Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. У музеї наголосили, що меморіальні обʼєкти, створені для вшанування памʼяті жертв Голодомору, та їхні зображення мають використовуватися виключно з повагою до памʼяті мільйонів загиблих.