На польській афіші колоски з українського меморіалу замінили на сині квіти

Координаційна платформа польських громадських організацій «Холмський форум кресових організацій» (Chełmskie Forum Organizacji Kresowych) опублікувала афішу заходів до Національного дня памʼяті жертв Волинської трагедії, який у Польщі відзначають 11 липня. Для оформлення анонсу використали зображення бронзової скульптури дівчинки, встановленої біля Національного музею Голодомору-геноциду в Києві. На це вже відреагував український музей.

Афішу опублікували у фейсбуці 29 червня. Мешканців Холма запрошують долучитися до заходів із вшанування памʼяті жертв Волинської трагедії. Ліворуч на зображенні розміщена скульптура «Гірка памʼять дитинства» – дівчинки з колосками, яка є одним із головних символів Меморіалу жертв Голодомору в Києві. Водночас на афіші колоски, які символізують хліб, відібраний в українців під час Голодомору, дизайнер замінив на квіти.

Символ Голодомору з афіші про памʼятний захід на вшанування жертв Волинської трагедії

У тексті анонсу «Холмський форум кресових організацій» називає події на Волині «геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої». При цьому для ілюстрації заходу використали меморіальний символ, присвячений памʼяті жертв геноциду – Голодомору, внаслідок якого померли кілька мільйонів українців.

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На використання цього зображення звернули увагу українські користувачі соціальних мереж. Вони почали поширювати афішу та критикувати використання символу Голодомору в такому контексті.

Скульптура дівчинки «Гірка памʼять дитинства» перед Музеєм Голодомору (фото музею)

6 липня на це відреагував й Національний музей Голодомору-геноциду. У музеї наголосили, що меморіальні обʼєкти, створені для вшанування памʼяті жертв Голодомору, та їхні зображення мають використовуватися виключно з повагою до памʼяті мільйонів загиблих.

«Модифікація чи переосмислення таких меморіальних образів, які спотворюють символічний зміст меморіалу, нівелюють його призначення, проявляють неповагу до памʼяті мільйонів жертв Голодомору, є неприйнятними», – заявили в музеї.

Установа закликала державні органи, громадські організації, політиків, медіа та всіх, хто використовує меморіальні образи у публічному просторі, з повагою ставитися до їхнього призначення та не застосовувати в інших контекстах.

Варто зазначити, що це не перший випадок використання суперечливих візуальних образів у контексті вшанування памʼяті жертв Волинської трагедії. У попередні роки окремі польські користувачі соціальних мереж поширювали зображення «розіпʼятої дитини», яке нагадувало фейк про «розіпʼятого хлопчика» – одного з найвідоміших пропагандистських наративів, створених російськими медіа у 2014 році.

До слова, президент міста Холма Якуб Банашек раніше робив політичну заяву про ініціативу законопроєкту про заборону «бандеризму».