Чжан Юся та ще один генерал з Центральної військової комісії Китаю опинилися під слідством

Топгенерала та наближеного до родини очільника Китаю Сі Цзіньпіна Чжан Юся звинувачують у витоку даних про китайську ядерну зброю до США. Також його підозрюють у хабарництві, повідомила 25 газета Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Нещодавно міністерство національної оборони Китаю повідомило, що Чжан Юся перебуває під слідством нібито за скоєння серйозних порушень партійної дисципліни та законодавства. За даними WSJ, звинувачення проти Чжана стосуються створення мереж впливу, які підривають єдність Комуністичної партії, а також зловживання владою.

Джерела WSJ також повідомили, що Чжана звинувачують у передачі США основних технічних даних про ядерну зброю Китаю. Крім того, генерала перевіряють щодо його нагляду за агентством із дослідження, розробки та закупівлі військової техніки. За даними співрозмовників газети, він брав хабарі в обмін на офіційне підвищення в цьому органі.

Зазначимо, 75-річний Чжан Юся – перший генерал Китаю та перший за рангом заступник голови Центральної військової комісії Комуністичної партії Сі Цзіньпіна. За даними ЗМІ, Чжан та Сі – давні друзі.

Раніше низка медіа повідомила про «чистки» в лавах високопоставлених військових чиновників Китаю. Зокрема, під слідство потрапив начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Китаю, генерал Лю Чженьлі, який планує бойові дії та операції ЗС країни. Зазначається, що останні розслідування проти топгенералів фактично скоротять склад Центральної військової комісії – там залишиться тільки Сі Цзіньпін та його заступник Чжан Шенміна.