За словами Трампа, Росія є другою за кількістю ядерної зброї у світі

Президент США Дональд Трамп доручив міністерству війни відновити випробування американської ядерної зброї після того, як Путін оголосив про тестування нового ядерного озброєння. Про це Трамп повідомив на сторінці у своїй соцмережі Truth Social.

«З огляду на програми випробувань інших країн я доручив міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетних умовах. Цей процес розпочнеться негайно», – написав Трамп.

Він додав, що США «володіють більшою кількістю ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна». Друге місце за кількістю ядерного озброєння буцімто посідає Росія, а третє – Китай. Водночас Трап вважає, що через п’ять років ця країна зможе досягти паритету з США.

Зазначимо, Трамп опублікував повідомлення про випробування ядерної зброї США на тлі випробувань у Росії крилатої ракети 9М730 «Бурєвєстнік», яка здатна нести ядерну енергетичну установку, а також ядерної торпеди «Посєйдон».

Нагадаємо, 26 жовтня російський диктатор Владімір Путін повідомив про випробування «Бурєвєстніка», який, за заявами росіян, є ракетою необмеженої дальності. За словами Путіна, російська армія виконала «навчально-бойові пуски всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил» – ракет «Ярс», «Сінєва» та крилатих ракет Х-102 та заявив, що «перспективна» ракета «Бурєвєстнік» нібито пролетіла 14 тис. км.