Супутникові знімки у серпні показували активну діяльність для випробування «Буревісника» на полігоні «Паньково»

Російська армія провела випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерним двигуном 9М730 «Буревісник». Про це повідомили російські ЗМІ у неділю, 26 жовтня.

Російський диктатор Владімір Путін відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Під час візиту він заявив про нібито успішні випробування нової ядерної ракети.

За словами начальника Генштабу Збройних сил Росії Валєрія Герасимова, випробування відбулися 21 жовтня й тривали кілька годин. Мова йде про крилату ракету з ядерною енергетичною установкою «Буревісник», яка нібито подолала близько 14 тис. км.

Путін заявив, що ракета продемонструвала здатність обходити системи протиракетної оборони. Водночас, за його словами, для постановки цього озброєння на бойове чергування ще потрібно виконати велику роботу.

Наразі доказів випробування ракети немає.

У серпні Reuters з посиланням на дослідників писало, що Росія може готуватися до випробовування нової ядерної ракети. Супутникові знімки показували активну діяльність для випробування «Буревісника» на полігоні «Паньково» на архіпелазі Нова Земля в Баренцовому морі.