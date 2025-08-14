Супутникові знімки показують активну діяльність на полігоні «Паньково»

Росія, ймовірно, готується до випробування нової крилатої ракети «Буревісник» з ядерною боєголовкою та ядерним двигуном. Про це повідомило у середу, 13 серпня, Reuters із посиланням на двох американських дослідників, західне джерело у сфері безпеки та норвезьких військових.

За даними дослідників, супутникові знімки показують активну діяльність на полігоні «Паньково» на архіпелазі Нова Земля в Баренцовому морі. Там збільшили кількість персоналу й техніки. Крім цього, на полігоні помітили кораблі та літаки, які раніше брали участь у випробуваннях ракети 9М730 «Буревісник».

«Ми бачимо всю активність на полігоні – і великі обсяги припасів, які завозять для забезпечення операцій, і рух у місці, звідки фактично запускають ракету», – заявив Джеффрі Льюїс із каліфорнійського Інституту міжнародних досліджень Монтерея.

Джерело в західних спецслужбах підтвердило, що Росія готується до випробування «Буревісника». Проте Пентагон, ЦРУ та Міністерство оборони Росії відмовилися від коментарів. Reuters отримало у розпорядження супутникові знімки від 7 серпня, на яких видно пускову установку під захисним кожухом, штабелі контейнерів, кран для їхнього переміщення та гелікоптер.

У матеріалі зауважують, що випробування запланували задовго до моменту, коли оголосили про зустріч президентів США Дональда Трампа й Росії Владаміра Путіна. Один з джерел зазначає, що ракету можуть випробувати вже цього тижня. Reuters також знайшов серію повідомлень у базі даних Федерального авіаційного управління США, опублікованих Росією, які вказували на можливе вікно запуску з 9 по 22 серпня.

Норвезькі військові розповіли агентству, що Баренцове море є ключовим місцем для російських випробувань ракет і що в них є дані з попереджень та повідомлень для мореплавців про підготовку до випробувань.

Зауважимо, що раніше Путін називав ракету «Буревісник» невразливою для сучасних і майбутніх систем протиракетної оборони. За його словами, вона може літати на майже необмежену відстань і змінювати траєкторію польоту, що робить її важкою для перехоплення.

Нагадаємо, 4 листопада 2024 року Росія невдало випробувала міжконтинентальні балістичні ракети, які є носіями ядерної зброї. Одна з ракет, «Ярс», збилась з курсу.