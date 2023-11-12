Києво-Печерська лавра перейде на новоюліанський календар

Києво-Печерська лавра з 15 листопада переходить на новоюліанський календар, як це вже зробила Православна церква України. Про це у неділю, 12 листопада, повідомив виконувач обов'язків намісника Лаври архімандрит Авраамій.

«На численні прохання парафіян Києво-Печерської Лаври, з благословення Священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, з 15 листопада ( початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви», – написав у Facebook архімандрит Авраамій.

Нагадаємо, 10 березня Києво-Печерська Лавра розірвала договір оренди із УПЦ МП, яка перебувала на території церкви з липня 2013 року. Проте священники Московського патріархату виступили проти рішення Лаври та звернулися до президента України Володимира Зеленського. Президент не прийняв делегацію УПЦ МП, а згодом заявив, що Україна не допустить, щоб у Росії залишилась можливість маніпулювати духовністю.

29 березня 2023 року Православна церква України призначила архімандрита Авраамія (Лотиша), який перейшов до ПЦУ у 2021 з УПЦ МП, новим виконувачем обов'язків намісника Києво-Печерської Лаври. В ПЦУ зазначили, що архімандрит Авраамій звернувся до митрополита Епіфанія з проханням призначити його на посаду намісника.

Крім того, Архімандрит Авраамій звернувся до уряду з проханням захистити священнослужителів ПЦУ від прихильників УПЦ МП. Також він висловив надію, що священники Московського патріархату добровільно перейдуть до ПЦУ.