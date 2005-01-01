Київському прокурору оголосили догану за гру на роздягання в реаліті-шоу

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) винесла своєму колезі Олегу Білоуса догану за непристойну поведінку через його участь в пікантному реаліті-шоу. Про це повідомляють «Факти» з посиланням на сайт КДКП.

Як повідомляється, прокурор київської прокуратури №7 Олег Білоус та його цивільна дружина Діана стали переможцями реаліті-шоу «ЛавЛавСаr». За задумом організаторів, на одному з етапів шоу чотири пари грали в «пляшечку» на роздягання.

На думку членів комісії, прокурор повинен був усвідомлювати, що його можуть дізнатися поліцейські, судді, колеги, а також інші учасники кримінальних проваджень. А ретуш інтимних частин тіла ніяк не знімає відповідальності з Білоуса. У КДКП наголосили, що прокурор повинен був уникати «дій, які могли негативно вплинути на його репутацію» і «нашкодити авторитету прокуратури».

Сам прокурор стверджував, що брав участь в зйомках у вільний від роботи час і не афішував приналежність до прокурорського корпусу. Також він заявив, що передача транслювалася у вечірній час і не була заборонена Нацрадою з питань телебачення. Крім того, скарг від населення також не надходило. У той же час Олег Білоус пообіцяв більше так не робити.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів визнала поведінку Білоуса порушенням правил прокурорської етики. Йому було оголошено догану.

Свою участь в програмі Олег Білоус пояснив бажанням допомогти молодшій сестрі Діани оплатити навчання. Що і зробив, підписавши договір про відмову від призу в її користь.