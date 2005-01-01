Нацполіція на День сміху розповіла про курйозні виклики

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 19:574550

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У День сміху, 1 квітня, прес-служба Нацполіції розповіла у Facebook про найкурйозніші виклики патрульних.

  • Заявницю налякали громадяни, які зібралися біля двору. Жінка вирішила, що це чаклуни.
  • Хлопчик повідомив патрульним, що у комп’ютерній грі у нього вкрали зброю. Він вказав, що має адресу іншого гравця.
  • Харків'янці не дає спокою той факт, що в сусідній квартирі, де п'ять років ніхто не живе, працює холодильник. Вона просить наряд поліції відчинити квартиру.
  • У Дніпрі чоловік поскаржився поліції на те, що придбав газету Пенсіонер в одному лотку за 1,75 грн, а в іншому її продають за 2 грн.
  • УТернополі заявник попросив допомоги поліції через те, що його дружина привела додому коханця Олександра.

При цьому Національна поліція нагадала, що за хибний виклик передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність.

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