Понад мільйон єгиптян проголосували на виборах за футболіста, якого не було у списку кандидатів

Футболіста Мохамеда Салаха вважають спортивним національним героєм в Єгипті

Нападник англійського футбольного клубу «Ліверпуль» та збірної Єгипту Мохамед Салах отримав більше мільйона голосів на виборах президента країни попри те, що не балотувався у якості кандидата. Про це пише британський таблоїд Mirror.

Як відомо, за попередніми результатами голосування, чинний президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі отримав на президентських виборах у країні 92% голосів.

Водночас, явка на виборах була низькою: з 60 мільйонів осіб на виборчі дільниці прийшли від 23-х до 25-ти мільйонів громадян.

Mirror зазначає, що серед цієї кількості бюлетенів близько мільйона були зіпсовані написом імені футболіста. Виборці самостійно вказували ім'я Мохамеда Салаха і ставили хрестик чи знак навпроти.

Mohamed Salah received over 1 million votes in the Egyptian presidential election. He wasn’t a candidate. ? pic.twitter.com/eXRGQeJ4BA — LFCVine (@LFCVine) March 31, 2018

Голосування у Єгипті тривало три дні — з 26 до 28 березня, а остаточні результати виборів мають бути оголошені до 2 квітня.

Нинішній президент Абдель Фатах ас-Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року. У 2013 році він зіграв ключову роль у поваленні попереднього єгипетського лідера Мухаммеда Мурсі внаслідок військового перевороту.