Львів’янин збудував собі «султан-балкон». Фото дня

ФотоПавло Паламарчук, Катерина Родак, сьогодні, 13:3942603

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Дивне архітектурне рішення у багатоповерхівці на вул. Володимира Великого, 117 у Львові місцеві мешканці називають «султан-балконом». Цей балкон ще 10 років тому збудував власник квартири на другому поверсі, причому з дозволу місцевої адміністрації. Виявилось, що у дозволі не була вказана форма і розміри балкону, зате було вказано, що про те, що такі балкони мають облаштувати всі сусіди з верхніх і нижніх поверхів, аби був створений єдиний архітектурний ансамбль, проте терміни реалізації цього задуму не вказані. Зараз у Франківській райадміністрації кажуть, що не можуть вплинути на власника «султан-балкону», бо покарати його можна було лише впродовж трьох місяців з моменту облаштування балкону. Окрім того, мешканці будинку не скаржилися на псування вигляду будинку і навіть довірили власнику «султан-балкону» керувати ОСББ.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET

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