У Львові після розголосу в соцмережах злодій повернув рідкісний велосипед

СуспільствоАндрій Дрозда, сьогодні, 13:5124651

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У Львові після розголосу в соцмережах злодій повернув рідкісний велосипед
фото Facebook
Білий велосипед Orbea Carpe шукали по всьому Львову

У Львові викрадач велосипедів сам звернувся до власника з пропозицією повернути велосипед. Про це у понеділок, 2 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомив киянин Орест Вачков. Білий велосипед Orbea Carpe, що належав його синові, викрали в суботу, 31 березня.

Орест Вачков повідомив про крадіжку в поліцію. До того ж інформацію про викрадений велосипед миттєво опублікували в соцмережах і активно поширювали в популярних спільнотах, на форумах велосипедистів і в месенджерах. Саме це, за словами власника, і дало несподіваний результат.

«За кілька годин сумарна кількість репостів перевалила за три сотні, фото потрапило в десятки груп в Viber, Telegram. Якоїсь миті мені здалося, що велосипед шукає не лише все місто, а й країна. І що ви думаєте? Минуло 12 годин, коли зі мною зв'язався хлопчина…», - повідомив Орест Вачков.

Злодій запропонував зустрітися і віддати велосипед без жодних грошей чи застави. Зловмисник пояснив свій вчинок значним розголосом у соцмережах.

«Такий ровер напевно єдиний в країні. Його вже знають і шукають всі. Я не зможу його продати, вибачте мені! Але, будь ласка, без поліції, дуже вас прошу. І ще раз прошу пробачення», - пояснив злодій.

Власник велосипеда висловив вдячність усім, хто допомагав знайти викрадений велосипед і активно поширював інформацію про злочин. Ціна нового велосипеда Orbea Carpe становить близько 16 тис. грн.

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