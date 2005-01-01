Білорус за одним фото розшукав сім’ю, яка загубила у Львові фотоапарат

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 14:1630490

До теми

Білорус за одним фото розшукав сім’ю, яка загубила у Львові фотоапарат
фото «Хартыя'97»
Власниця загубленого фотоапарату Олена Алексеєнко

Мешканець Мінська Олексій Носевич провів власне розслідування, аби знайти сім’ю, яка загубила у Львові фотоапарат. Його власниками виявились туристи з Дніпра, які ще у жовтні 2017 року гостювали у Львові. Про це 18 січня повідомило білоруське видання «Хартыя'97».

Як розповіла виданню власниця пристрою, мешканка Дніпра Олена Алексеєнко, у жовтні вона разом із чоловіком та двома дітьми подорожували Львовом і загубили фотоапарат, на якому були знімки за три роки. «В метушні ми віддали фотоапарат сину і той його десь посіяв. Повернулись на ймовірне місце втрати, але нічого не знайшли. Ми дуже засмутилися, адже там були фотографії за три роки», – процитувало видання Олену Алексеєнко.

Уже перед Новим роком фотоапарат, з втратою якого сім’я встигла змиритись, знайшовся. «Дзвонить мені класний керівник сина і повідомляє, що на електронну пошту школи написала людина, яка знайшла фотоапарат. Цей чоловік залишив свої контакти – це був Олексій Носевич з Мінська. Ми з ним списалися і по моїх фото він остаточно переконався, що я – власниця фотоапарату», – додала жінка.

Мешканець Мінська Олексій Носевич з сім'єю, який відшукав власників загубленого у Львові фотоапарату

Олексій Носевич знайшов власників, уважно передивившись усі знімки, які були на флеш-карті пристрою, і побачивши на одному з них школу, в якій навчався син Олени.

«Ми з дружиною відпочивали у Львові. Знайшли у сквері фотоапарат. Дивимося знімки, а там серед інших і фото дітей – дівчинки і хлопчика. Ми сіли на лавку з фотоапаратом і стали чекати, раптом господарі повернуться. Прочекали близько години. Ніхто не прийшов. Ну що робити? Взяли його додому. І там уже по фотографіях почали шукати зачіпки. Шкода було людей, там знімки з самого народження дівчинки були. Раптом вони їх не зберегли на комп'ютері? На щастя, знайшли знімки школи, в яку ходив їх син. На вивісці побачили номер. Написали на електронну адресу школи. І вони відповіли, що є така сім'я! Ми були невимовно раді!», – розповів чоловік.

Олексій Носович відправив власникам фотоапарат і, за словами Олени, навіть відмовився від подяки, назвавши це новорічним подарунком. Чоловік також додав, що в жодному разі не зміг би просто залишити пристрій собі, оскільки вважає ті фото сімейною реліквією дніпрян.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У 2017 році туристи залишили у Львові понад 600 млн євро ZAXID.NET
«Коли ми під’їхали до океану – друзі вперше в житті побачили в мене сльози».
20-річний хлопець з ДЦП повернувся до Львова з велоподорожі в Португалію ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук