Білорус за одним фото розшукав сім’ю, яка загубила у Львові фотоапарат

Власниця загубленого фотоапарату Олена Алексеєнко

Мешканець Мінська Олексій Носевич провів власне розслідування, аби знайти сім’ю, яка загубила у Львові фотоапарат. Його власниками виявились туристи з Дніпра, які ще у жовтні 2017 року гостювали у Львові. Про це 18 січня повідомило білоруське видання «Хартыя'97».

Як розповіла виданню власниця пристрою, мешканка Дніпра Олена Алексеєнко, у жовтні вона разом із чоловіком та двома дітьми подорожували Львовом і загубили фотоапарат, на якому були знімки за три роки. «В метушні ми віддали фотоапарат сину і той його десь посіяв. Повернулись на ймовірне місце втрати, але нічого не знайшли. Ми дуже засмутилися, адже там були фотографії за три роки», – процитувало видання Олену Алексеєнко.

Уже перед Новим роком фотоапарат, з втратою якого сім’я встигла змиритись, знайшовся. «Дзвонить мені класний керівник сина і повідомляє, що на електронну пошту школи написала людина, яка знайшла фотоапарат. Цей чоловік залишив свої контакти – це був Олексій Носевич з Мінська. Ми з ним списалися і по моїх фото він остаточно переконався, що я – власниця фотоапарату», – додала жінка.

Мешканець Мінська Олексій Носевич з сім'єю, який відшукав власників загубленого у Львові фотоапарату

Олексій Носевич знайшов власників, уважно передивившись усі знімки, які були на флеш-карті пристрою, і побачивши на одному з них школу, в якій навчався син Олени.

«Ми з дружиною відпочивали у Львові. Знайшли у сквері фотоапарат. Дивимося знімки, а там серед інших і фото дітей – дівчинки і хлопчика. Ми сіли на лавку з фотоапаратом і стали чекати, раптом господарі повернуться. Прочекали близько години. Ніхто не прийшов. Ну що робити? Взяли його додому. І там уже по фотографіях почали шукати зачіпки. Шкода було людей, там знімки з самого народження дівчинки були. Раптом вони їх не зберегли на комп'ютері? На щастя, знайшли знімки школи, в яку ходив їх син. На вивісці побачили номер. Написали на електронну адресу школи. І вони відповіли, що є така сім'я! Ми були невимовно раді!», – розповів чоловік.

Олексій Носович відправив власникам фотоапарат і, за словами Олени, навіть відмовився від подяки, назвавши це новорічним подарунком. Чоловік також додав, що в жодному разі не зміг би просто залишити пристрій собі, оскільки вважає ті фото сімейною реліквією дніпрян.