Церковне свято присвячене Преображенню Господа Ісуса Христа на горі Фавор

Яблучний Спас – одне з найважливіших серпневих свят у церковному календарі, яке поєднує християнські традиції та народні звичаї. Цього дня віряни згадують Преображення Господнє, а також дякують за перші плоди нового врожаю. Свято здавна вважається символом достатку, вдячності та початку збору осінніх фруктів. Коли і як відзначати цей день, пишуть «Факти».

Коли Яблучний Спас у 2026 році

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом, відзначають 6 серпня. У 2026 році свято припадає на четвер.

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Що означає свято

Церковне свято присвячене Преображенню Господа Ісуса Христа на горі Фавор. За Євангелієм, Христос відкрив трьом апостолам свою божественну славу, зміцнивши їхню віру перед майбутніми випробуваннями.

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У народній традиції цей день також пов'язаний із завершенням літа та початком збору врожаю фруктів.

Що освячують на Яблучний Спас

За давнім звичаєм після святкового богослужіння віряни приносять до храму кошики з плодами нового врожаю. Найчастіше освячують:

яблука;

груші;

сливи;

виноград;

персики;

мед;

інші сезонні фрукти;

обжинкові вінки та запашні трави.

Після освячення плоди традиційно несуть додому, пригощають ними рідних, сусідів і тих, хто потребує допомоги.