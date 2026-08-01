Саме цього місяця віряни відзначають Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, Усікновення голови святого Івана Хрестителя,

Серпень багатий на важливі православні свята та пам'ятні дати. Саме цього місяця віряни відзначають Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, Усікновення голови святого Івана Хрестителя, а також три народно-християнські Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий. Крім того, триває Успенський піст та вшановується пам'ять багатьох святих. Які ще важливі дати припадають на серпень, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

Церковний календар на серпень 2026 року, важливі дати: