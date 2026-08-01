Коли Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси: церковний календар на серпень 2026 року
Саме цього місяця віряни відзначають Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, Усікновення голови святого Івана Хрестителя,
Серпень багатий на важливі православні свята та пам'ятні дати. Саме цього місяця віряни відзначають Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, Усікновення голови святого Івана Хрестителя, а також три народно-християнські Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий. Крім того, триває Успенський піст та вшановується пам'ять багатьох святих. Які ще важливі дати припадають на серпень, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Церковний календар на серпень 2026 року, важливі дати:
- 1 серпня – Винесення чесних древ Животворного Хреста Господнього, Маковія (Медовий Спас);
- 6 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас);
- 9 серпня – святого апостола Матія;
- 14 серпня – перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерського;
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 16 серпня – Перенесення Нерукотворного образу Господа нашого Ісуса Христа, Горіховий Спас та святого мученика Діомида;
- 29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя;
- 31 серпня – покладання пояса Пресвятої Богородиці.
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