Інша поширена назва – Маковія

Медовий Спас, або Маковія, відкриває цикл із трьох літніх Спасів і є одним із найшанованіших народно-релігійних свят в Україні. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дата святкування змінилася, однак багатовікові традиції залишилися незмінними. Коли відзначають Медовий Спас і що освячують, пише УНІАН.

Коли Медовий Спас у 2026 році

У 2026 році Медовий Спас відзначають 1 серпня. Саме цього дня православні християни вшановують пам'ять святих мучеників Маккавеїв і звершують свято Походження чесних древ Животворчого Хреста Господнього.

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Також 1 серпня розпочинається Успенський піст, який триває два тижні та завершується святом Успіння Пресвятої Богородиці.

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Чому свято називають Медовим Спасом

Народна назва пов'язана із завершенням першого великого медозбору. Саме на початку серпня пасічники традиційно відкачували мед і приносили його до храму для освячення.

Інша поширена назва – Маковія. Вона походить від дня пам'яті святих мучеників Маккавеїв, яких цього дня вшановує Церква.

Що освячують на Маковія

За традицією до храму приносять:

мед нового збору;

мак;

воду;

запашні букети з польових і лікарських трав, які називають «маковійчиками»;

квіти;

за бажанням – домашню випічку з медом або маком.

Після освячення мед вважають символом Божого благословення, а букети часто зберігають удома протягом року як оберіг.