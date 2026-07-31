Цикл літніх Спасів починається: що обов'язково треба освятити у храмі на Медовий Спас
Медовий Спас, або Маковія, відкриває цикл із трьох літніх Спасів і є одним із найшанованіших народно-релігійних свят в Україні. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дата святкування змінилася, однак багатовікові традиції залишилися незмінними. Коли відзначають Медовий Спас і що освячують, пише УНІАН.
Коли Медовий Спас у 2026 році
У 2026 році Медовий Спас відзначають 1 серпня. Саме цього дня православні християни вшановують пам'ять святих мучеників Маккавеїв і звершують свято Походження чесних древ Животворчого Хреста Господнього.
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Також 1 серпня розпочинається Успенський піст, який триває два тижні та завершується святом Успіння Пресвятої Богородиці.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Чому свято називають Медовим Спасом
Народна назва пов'язана із завершенням першого великого медозбору. Саме на початку серпня пасічники традиційно відкачували мед і приносили його до храму для освячення.
Інша поширена назва – Маковія. Вона походить від дня пам'яті святих мучеників Маккавеїв, яких цього дня вшановує Церква.
Що освячують на Маковія
За традицією до храму приносять:
- мед нового збору;
- мак;
- воду;
- запашні букети з польових і лікарських трав, які називають «маковійчиками»;
- квіти;
- за бажанням – домашню випічку з медом або маком.
Після освячення мед вважають символом Божого благословення, а букети часто зберігають удома протягом року як оберіг.